Stadt (awp/sda/dpa) - Zwischen dem Golfstaat Kuwait und der Atommacht Pakistan ist ein Abkommen zur Zusammenarbeit bei der Verteidigung in Kraft getreten. Die beiden Länder wollen damit unter anderem Militärübungen abhalten sowie Technologie und Geheimdienstinformationen austauschen, wie Zeitungen in Kuwait übereinstimmend berichteten. Das bereits Mitte 2023 vereinbarte Abkommen sei nun ratifiziert worden und damit in Kraft.