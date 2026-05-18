Er habe bei seiner Reise in die Ukraine in der vergangenen Woche «sehen können, wie sehr die Ukraine mit Hilfe von Starlink und modernster Drohnentechnologie die Logistik der russischen Angreifer hinter der Front empfindlich zu treffen vermag», sagte Pistorius. Es gehe um die Absicherung des Friedens, «auch in der Abschreckungsfähigkeit im Weltraum».