Verteidigungslinie erst an der Weichsel?

Blaszczak hatte im Wahlkampf 2023 erklärt, unter der Führung seiner Partei werde Polen nicht länger an der Weichsel, sondern bereits am Bug verteidigt. Einer früheren Regierung unter Donald Tusk warf er hingegen vor, sie habe die Bewohner des östlichen Landesteils im Stich gelassen und ihnen ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt. Der Bug ist ein Grenzfluss zwischen Polen und Belarus im Osten des Landes. Die Weichsel verläuft durch die Mitte Polens und fliesst durch Städte wie Warschau und Krakau (Krakow).