Die Umsetzung solle über Koalitionen einzelner Staaten statt über ein gesamteuropäisches System erfolgen. So könnten etwa Deutschland, Frankreich, Polen und Grossbritannien grosse strategische ​Programme koordinieren. ​Zudem seien Verteidigungsinvestitionen auch Technologiepolitik. «Jeder Euro, der in ⁠Software, KI und Raumfahrt fliesst, kann einen wirtschaftlichen Multiplikator ​von bis zu 1,5 ⁠erzeugen», sagte Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IFW). «Europa kann sich diese Investitionen nicht nur ‌leisten, es kann es sich nicht leisten, sie nicht zu tätigen.»