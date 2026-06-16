In der Schweiz schnürte der Bundesrat das Paket auf und unterbreitete es dem Parlament in vier Bundesbeschlüssen: einen zur Stabilisierung der bestehenden Abkommen und je einen zu den neuen Abkommen in den Bereichen Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit. Nach Ansicht des Bundesrates wäre es möglich, dass nicht alle neuen Abkommen erfolgreich ratifiziert werden. Ohne den Stabilisierungsteil könnten die neuen Abkommen aber nicht in Kraft treten.