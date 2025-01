Pharma und Versicherungen

Mit Blick auf die einzelnen Sektoren stehen per Ende 2024 laut Commslab die Pharmafirmen und die Privatversicherer an der Spitze des Reputationsrankings: «Während die Mehrheit der Versicherer mit ihrer Performance und strategischen Weichenstellungen zu punkten wussten, sorgte bei Pharma auch der Produktebereich für regelmässige Positivresonanz», heiss es in der Studie.