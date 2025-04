Die aus aktuellem Anlass bis am 20. April verlängerte Untersuchungsperiode für den Swiss Economy Reputation Index (SERX) zeige eine robuste Entwicklung der Reputation der Schweizer Wirtschaft, teilte das Beratungsunternehmen Commlab am Freitag mit. Lag der Index bis Ende März noch um 0,5 Indexpunkte im Plus, so sank er nach der Bekanntgabe der US-Zölle am «Liberation Day» vom 2. April im gleichen Umfang. Per 20. April lag der Swiss Economy Reputation Index (SERX) mit 94,5 Punkten auf dem gleichen Niveau wie Ende 2024.