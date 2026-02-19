Die schwedische Verve Group hat 2025 vor allem wegen höherer Kosten deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 0,7 Millionen Euro hängen, wie der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung am Donnerstag bei Vorlage der endgültigen Jahreszahlen mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte der Überschuss noch 28,8 Millionen Euro betragen. Der Konzern hatte bereits Ende Januar Eckdaten vorgelegt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Beides bestätigte das Unternehmen.