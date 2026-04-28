Die schwedische Verve Group baut um und kappt für Kosteneinsparungen Stellen in Deutschland. Verve will die jährlichen Kosten ab 2027 um rund fünf Millionen Euro drücken, wie der Spezialist für digitale Werbung am Dienstag in Stockholm mitteilte. Dazu wollen die Schweden die internen Arbeitsabläufe mit Künstlicher Intelligenz (KI) schneller straffen und damit profitabler werden. In diesem Jahr sind Einsparungen von 1,5 Millionen Euro eingeplant, dabei sind einmalige Umbaukosten bereits berücksichtigt. Wie viele Stellen in Deutschland wegfallen, dazu machte der im SDax notierte Konzern zunächst keine Angaben. Die Aktie reagierte am Mittag per saldo kaum auf die Mitteilung./men/jha/