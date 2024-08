Im Anlagengeschäft liege hingegen der Turnaround im Plan, hiess es weiter. Hier habe sich die bereinigte Ebit-Marge im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozentpunkte verbessert. Die Aktie verlor am frühen Nachmittag mehr als sechs Prozent. Vestas will seine ausführlichen Zahlen am 14. August veröffentlichen.