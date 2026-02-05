Der Umsatz stieg im Vergleich zu 2024 um 9 Prozent auf 18,8 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (ber Ebit) ging um 44 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro nach oben. Unter dem Strich entfiel auf die Vestas-Aktionäre mit 778 Millionen Euro rund 58 Prozent mehr Gewinn, was unter anderem an einem verbesserten Finanzergebnis lag. Insgesamt schnitt Vestas im Rahmen der Erwartungen ab, was auch für die für 2026 gesteckten Ziele gilt.