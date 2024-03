Über Jahrzehnte habe man das Werk in St-Prex angepasst und seit 2010 mehr als 50 Millionen in die Fabrik gesteckt. «Trotz dieser Bemühungen leidet der einzige Schweizer Standort der Vetropack-Gruppe unter seiner zu geringen Grösse, den Beschränkungen durch die Lage inmitten eines stark bebauten Gebiets sowie der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit in einem deutlich härter gewordenen Marktumfeld», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Wirtschaftlichkeit des Standorts sei nicht mehr gesichert.