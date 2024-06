«Wir verzeichnen in St-Prex derzeit allerdings eine ungewöhnlich hohe Zahl an Krankschreibungen und verfügen deshalb nicht mehr über genügend Fachpersonal, um die Glasherstellung sicherzustellen», erklärte Firmenchef Johann Reiter in dem Communiqué. Daher müsse die Produktion nun früher als geplant gestoppt werden.