Personal tritt in den Ausstand

Das Personal in Saint-Prex legte am Morgen die Arbeit nieder und will sie erst wieder aufnehmen, wenn seine Forderungen erfüllt sind. Aktuell würde die Direktion eine Verschiebung von mehr als der Hälfte der Entlassungen auf später ablehnen. Den Kündigungstermin habe Vetropack einseitig festgelegt. Zudem verweigere die Firma weiterhin die Verhandlung eines vollwertigen Sozialplans.