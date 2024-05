Prex (awp) - Der Flaschen- und Glasverpackungshersteller Vetropack setzt die vor 10 Tagen angekündigte Werksschliessung in Saint-Prex in die Tat um. In den nächsten Tagen sollen die ersten Kündigungen verschickt werden. Bekanntlich wird das Werk bis Ende August dichtmachen, wovon 182 Mitarbeitende betroffen sind.