Vetropack hat wie angekündigt mit der vorübergehenden Stilllegung einer der beiden Schmelzwannen im Werk in Chisinau für mindestens sechs Monate begonnen. Die Massnahme erfolge aufgrund der anhaltend schwierigen Markt- und Kostensituation in Europa sowie besonders hoher Energiekosten am Standort, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.