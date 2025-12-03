Durch die Abschaltung werde die Produktionskapazität halbiert, was eine unvermeidbare Reduzierung der Belegschaft in der Hauptstadt Moldawiens zur Folge haben. Für die entlassenen Personen suche das Unternehmen nach sozialverträglichen Lösungen. Die genaue Zahl der Stellenstreichungen gab das Unternehmen nicht bekannt.
Bereits Ende Oktober hatte Vetropack die Abschaltung der Schmelzwanne angekündigt. Gleichzeitig sprach das Unternehmen für das laufende Jahr auch eine Gewinnwarnung aus.
awp-robot/cg/jb
(AWP)