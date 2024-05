Vetropack betont in der Mitteilung, man halte unabhängig vom Ausgang des Konsultationsverfahrens am Heimatmarkt Schweiz fest. Der Unternehmenshauptsitz werde auch künftig in Bülach bleiben und auch der Bereich Glasrecycling werde «in jedem Fall» mit den Partnern auf kommunaler Ebene fortgeführt.