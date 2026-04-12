Die Betreibergesellschaft der TAL-Ölpipeline bestritt in einer Mitteilung am Samstag die Sabotage und erklärte, es habe sich um eine «normale technische Störung» gehandelt. TAL teilte mit, dass es im März zu einem «technischen Rückgang der Förderleistung» gekommen sei. So habe der Stromnetzbetreiber Terna am 25. März die Abschaltung einer Pumpstation in Paluzza bei Udine verlangt, um Reparaturen an einer beschädigten Stromleitung durchzuführen.