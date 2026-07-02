Opposition

Grünen-Chef Felix Banaszak warf der Bundesregierung «Arbeitsverweigerung» vor. Wichtige Fragen wie die Auswirkung von Künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt würden vertagt, eine Antwort auf die Entlassungswelle in der Industrie nicht gegeben, sagte er der «Rheinischen Post». Von einer «Mogelpackung» sprach die Grünen-Finanzpolitikerin Katharina Beck mit Blick auf die geplante Steuerreform. «Am Ende wird sich das im Geldbeutel vieler Menschen fast nicht oder in Kombi mit der Anhebung bei der Rentenversicherung sogar negativ auswirken.»