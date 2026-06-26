Fünf Jahre länger und drei Milliarden Euro mehr - Stand jetzt: Die Hängepartie um das milliardenschwere Bahnprojekt Stuttgart 21 geht weiter. Nach neuesten Planungen der Deutschen Bahn (DB) soll der neue Tiefbahnhof in der Stuttgarter Innenstadt erst 2031 in Betrieb gehen und damit fünf Jahre später als zuletzt geplant. Das hat auch Folgen für die Kosten. Diese erhöhen sich laut Bahn um weitere drei Milliarden Euro auf 14,5 Milliarden.