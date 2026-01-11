FDP für alternative Übergangslösung

Wer Leistungen des Staates in Anspruch nehme, solle dafür auch bezahlen, argumentiert derweil die FDP. Der Staat solle keine Technologie bevorzugen oder benachteiligen. Wenn Elektromobilität gefördert werden solle, solle das offen und gezielt geschehen. Dennoch ist die Partei von beiden Umsetzungsvarianten nicht überzeugt. Die technische und praktische Umsetzung sei bei beiden Varianten des Bundesrates «alles andere als trivial». Zudem drohe mehr Bürokratie für die Bürger wie auch für den Staat.