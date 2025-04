Diese Unternehmen haben in ihrem ersten Betriebsjahr laut Mitteilung 716 neue Arbeitsstellen in der Schweiz geschaffen. In den nächsten drei Jahren planten sie, insgesamt über 2135 neue Arbeitsplätze in der Schweiz aufzubauen, hiess es weiter. Rund die Hälfte der neu angesiedelten Unternehmen stammten aus den USA, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.