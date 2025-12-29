An der Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts von Mai bis Juli 2025 beteiligten sich den Angaben zufolge 376 der 1.700 Kliniken. Bundestag und Bundesrat hatten kurz vor Weihnachten ein Sparpaket zum Stabilisieren der Krankenkassenbeiträge gebilligt, das bei den Kliniken 2026 Ausgabenbremsen von 1,8 Milliarden Euro vorsieht. Laut Gesundheitsministerium dürften die Ausgaben dennoch um acht Milliarden Euro auf 120 Milliarden Euro steigen./sam/DP/nas