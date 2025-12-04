Swissmechanic zieht aus der Umfrage den Schluss, dass das Unternehmertum bei den jüngeren Generationen nicht mehr denselben Stellenwert hat wie in der Vergangenheit und sieht dies als Herausforderung für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit in der Branche. Entsprechend will sich der Verband noch stärker engagieren, um diesen Trend zu stoppen.