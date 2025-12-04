66 Prozent der Unternehmen erwarten einen Generationenwechsel in den kommenden fünf bis zehn Jahren, wie eine am Donnerstag publizierte Umfrage des Dachverbands Swissmechanic ergeben hat. Rund die Hälfte davon gehen definitiv von einem Wechsel aus, weitere 17 Prozent halten ihn für wahrscheinlich.
Je gut ein Viertel der vor einem Wechsel stehenden Firmen hat bereits erste Schritte eingeleitet oder steht bereits mitten im Prozess zur Ablösung. Knapp die Hälfte ist laut Swissmechanic die Thematik indes noch gar nicht angegangen.
Innerfamiliäre Nachfolge büsst an Bedeutung ein
Dennoch lässt sich bereits sagen, dass die bislang bevorzugte familieninterne Lösung an Bedeutung verliert. Ein Drittel der Unternehmen zeigt sich für eine Weitergabe des Betriebs innerhalb der Familie grundsätzlich offen. Für mehr als 40 Prozent kommt dies indes nicht in Frage.
Von diesen Unternehmen wiederum geben rund die Hälfte andere berufliche Interessen der nächsten Generation zur Begründung an oder fehlende geeignete Nachfolger.
Bei der Frage nach den grössten Herausforderungen stehe denn auch die Suche nach einem geeigneten Nachfolger zuoberst auf der Prioritätenliste, noch vor den Themen Finanzierung und Unternehmensbewertung sowie rechtlichen und steuerlichen Fragen.
Swissmechanic zieht aus der Umfrage den Schluss, dass das Unternehmertum bei den jüngeren Generationen nicht mehr denselben Stellenwert hat wie in der Vergangenheit und sieht dies als Herausforderung für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit in der Branche. Entsprechend will sich der Verband noch stärker engagieren, um diesen Trend zu stoppen.
cf/rw
(AWP)