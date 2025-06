An der Umfrage, die im Zeitraum vom 25. Februar bis 20. Mai stattgefunden hat, beteiligten sich laut des WGC 73 Notenbanken. Während die Goldreserven weiter steigen dürften, gehe fast drei Viertel der befragten Notenbanken davon aus, dass die weltweiten Bestände an US-Dollar in den nationalen Reserven in den kommenden fünf Jahren sinken werden.