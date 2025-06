Eine genaue Zahl nannte er nicht. Laut Fluggesellschaft Air India befanden sich 242 Passagiere und Crewmitglieder an Bord. Verletzte sollen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Bilder sowie nicht verifizierte Videos vermitteln teils verheerende Eindrücke von der Unglücksstelle. Das Flugzeug soll in ein Gebäude gestürzt sein.