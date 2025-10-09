Laut dem VBS und der Ruag soll auch geprüft werden, wie sich das Rüstungsunternehmen zu einem europäischen Zentrum für Militärluftfahrt weiterentwickeln könne. Derzeit gebe es nur ein Zentrum mit der notwendigen Technologie für die Wartung des F-35, so Loher. Falls die Schweiz die Rahmenbedingungen so gestalte, dass andere Länder ihre F-35 in der Schweiz warten lassen können, eröffne dies natürlich auch wirtschaftliche Perspektiven.