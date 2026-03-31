Kallas: Es geht um Europas Sicherheit

Kallas sagte, wie der vor mehr als vier Jahren begonnene russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ende, sei für die EU so wichtig wie nichts anderes, weil es um Europas Sicherheit gehe. Man müsse das Thema trotz des Iran-Krieges und dessen Folgen auf der Agenda halten und jede mögliche Unterstützung leisten. «Wir müssen uns also damit befassen, wir können das nicht einfach beiseiteschieben», sagte Kallas.