Kommunikation via Schweiz

Mit dem Mandat als offizielle Vertreterin der USA im Iran hat die Schweiz laut Schmutz Kirgöz den Auftrag, den Kommunikationskanal zwischen dem Iran und den USA aufrechtzuerhalten. «Das ist derzeit besonders wichtig», sagte die Nahostchefin. Washington benutze die Schweizer Diplomatie, wenn Teheran eine Nachricht zu überbringen sei. Jedoch sei die Kommunikation in und aus dem Iran grundsätzlich schwierig. «Was wir tun können im Hinblick auf eine Deeskalation, ist, den Kanal zwischen Teheran und Washington offen zu halten.» Mit dem eigenen Botschaftspersonal kommuniziere das EDA über gesicherte Kommunikationskanäle, da gebe es keine Schwierigkeiten, sagte sie.