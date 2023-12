Gut einen Monat vor dem Start der republikanischen Vorwahlen bleibt der ehemalige US-Präsident Donald Trump auch der vierten Fernsehdebatte der Präsidentschaftsbewerber seiner Partei fern. Anstatt am Mittwochabend (Ortszeit) mit seinen parteiinternen Konkurrenten in Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama zu debattieren, gab Trump am Vorabend lieber dem ihm wohlgesonnenen Sender Fox News ein Interview. Der 77-Jährige, der das parteiinterne Bewerberfeld mit grossem Vorsprung anführt, war auch den vorherigen TV-Debatten mit seinen Parteikollegen ferngeblieben. Er hatte argumentiert, dass er es wegen der Umfragewerte nicht nötig habe, an den Diskussionsrunden teilzunehmen.

06.12.2023 17:34