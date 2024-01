Das Familienunternehmen Viessmann hat den Verkauf seiner Klimasparte einschliesslich der zukunftsträchtigen Wärmepumpen an den US-Konzern Carrier Global abgeschlossen. Für die mit Abstand grösste Unternehmenssparte mit rund 12 000 Beschäftigten haben die Nordhessen 20 Prozent des Kaufpreises von zwölf Milliarden Euro in Form eines Aktienpakets erhalten. Die Viessmann-Gruppe wird so wie geplant zu einem der grössten Carrier-Anteilseigner, und ihr Chef Max Viessmann zieht in den Verwaltungsrat ein. Das teilten beide Unternehmen am Dienstag nach Abschluss der Transaktion mit.

02.01.2024 15:30