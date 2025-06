Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus hat am zweiten Tag der Paris Air Show einen weiteren Grossauftrag an Land gezogen. Die vietnamesische Fluggesellschaft Vietjet unterzeichnete am Dienstag in Le Bourget einen Vorvertrag über 100 Mittelstreckenjets in der Langversion A321neo, wie der Dax-Konzern auf der Messe mitteilte. Der Auftrag könne noch um weitere 50 Maschinen wachsen, hiess es weiter.