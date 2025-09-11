Der Umsatz verringerte sich im ersten Semester um 6,1 Prozent auf 30,1 Millionen Franken, wie dem am Donnerstag publizierten Halbjahresbericht des Westschweizer Unternehmens zu entnehmen ist. Der EBIT erhöhte sich dennoch um rund einen Drittel auf 1,8 Millionen Franken während der Reingewinn nach einer deutlich gestiegenen Steuerbelastung mit 1,2 Millionen Franken (-15 Prozent) ebenfalls unter dem Vorjahr ausfiel.