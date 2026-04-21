Als Stütze auf der Ergebnisseite diente laut Mitteilung der Immobilienbereich, mit den Mieteinnahmen von Parvico und Lully.01. Aber auch der Autobahnshop-Betreiberin Restoshop habe sich positiv entwickelt. Zudem seien Sparmassnahmen in den Bäckerei- und Gastrobetrieben umgesetzt worden.