Konkret sanken die Verkäufe im ersten Semester im Jahresvergleich um 4,7 Prozent auf 32,1 Millionen Franken, wie dem am Donnerstagabend publizierten Halbjahresbericht zu entnehmen ist. Der Rückgang liege vor allem an der Schliessung der Tankstelle in Grauholz. Zudem wurde ein Betrieb von Pause-Café in La Chaux-de-Fonds Ende April 2024 geschlossen, um die Rentabilität und Produktivität zu erhöhen. Bis Ende Jahr sollen zudem noch zwei weitere Betreibe geschlossen werden.