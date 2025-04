Die Bäckerei- und Confiserie-Kette Suard erzielte einen Umsatz von 12,0 Millionen Franken, was einem Rückgang von 2,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch die Kaffeebar-Kette Pause-Café befand sich im Krebsgang: Der Umsatz ging um 2,5 Prozent auf 10,2 Millionen zurück. Um die Rentabilität zu steigern, seien 2024 drei defizitäre Betriebe in La Chaux-de-Fonds, Tafers und Lausanne geschlossen worden. Ohne diese Filialen sei der vergleichbare Umsatz um 3,6 Prozent gestiegen, so das Communiqué.