«Nicht auf dem Schirm gehabt»

Auch sein Kompagnon Beat Stocker stritt in der Befragung ab, sich illegal persönlich bereichert zu haben. Und auch er sagte, das Thema Interessenskonflikt «nicht auf dem Schirm gehabt» zu haben. «Ich dachte, das geht aneinander vorbei». Er habe doch nur Sachen möglich machen wollen - «win win» eben. Der Gerichtsvorsitzende bezeichnete diese Aussage «für jemand mit Ihrem Hintergrund» als «lapidar».