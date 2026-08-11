«Ich kriege Schnappatmung»

Vincenz brauchte gar das Wort «Unerfahrenheit». Beim Gerichtsvorsitzender kam dies jedoch schlecht an. «Ich kriege Schnappatmung», sagte er. «Jemand in Ihrer Position und mit Ihrem Lebenslauf kann sich doch nicht auf Unerfahrenheit berufen.» Schliesslich sei Vincenz da schon mehrere Jahre Chef der Raiffeisen gewesen.