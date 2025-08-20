Zwei Jahre Zeit

Der jetzige FDP-Parteipräsident Thierry Burkart tritt im Oktober zurück. Der Aargauer Ständerat gibt damit das Präsidium rund zwei Jahre vor den nächsten nationalen Wahlen ab. Damit habe die neue Parteispitze nach seinem Rücktritt zwei Jahre Zeit, die FDP in die nächsten nationalen Wahlen zu führen, sagte er bei der Rücktrittsankündigung am 3. Juni 2025. Der 49-Jährige präsidiert die Freisinnig-Liberalen seit fast vier Jahren.