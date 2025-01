Zum Zeitpunkt ihrer Ankündigung sagte sie: «Ich bin fast Seniorin in meinem Departement. Kein anderer Chef ist so lange geblieben. Ich blieb, weil die Weltlage nicht so schön ist, und weil es spannend war.» Die Weltlage dürfte sich in den nächsten Jahren nicht entspannen. Sie könne daher nicht bleiben, bis es soweit sei.