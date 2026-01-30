Visa arbeitet zudem daran, sogenannte ‌Stablecoins in bestehende Zahlungssysteme zu integrieren. «Die Stablecoin-Möglichkeit ist eine Ergänzung zu dem, was Visa heute tut, ‍und wir werden weiter dort investieren, wo wir die grösste Nachfrage sehen», sagte ein Visa-Manager in einer Telefonkonferenz mit ​Analysten.