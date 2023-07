So werde auf nächstes Jahr - vorerst nur - im Berner Jura ein alternatives Versicherungsmodell für die Grundversicherung aufgebaut. Mit Spitälern soll ein fixes Budget für die Versorgung der Patientinnen und Patienten dieses Modells ausgehandelt werden, sagte Eggli in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem "Bieler Tagblatt".