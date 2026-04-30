Marktanteile gewonnen

Das Versicherungsgeschäft der Visana-Gruppe habe sich insgesamt positiv entwickelt, hiess es. Die Kapitalanlagen hätten ein gutes Ergebnis eingebracht und die finanzielle Stabilität sei weiter gestärkt worden. Gleichzeitig habe Visana in der Grund- wie in den Zusatzversicherungen an Marktanteilen gewonnen.