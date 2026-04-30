Im gesamten Versicherungsgeschäft der Visana-Gruppe kletterte das Prämienvolumen um knapp 8 Prozent auf 4,46 Milliarden Franken, wie der Versicherer mitteilte. Unter dem Strich lag das Unternehmensergebnis mit 130,6 Millionen um gut ein Fünftel unter jenem des Vorjahres.
Zum Ergebnisrückgang führten primär tiefere Anlagegewinne. Nach dem sehr guten Anlagejahr 2024 sank der Kapitalerfolg um 14 Prozent auf immer noch hohe 129,5 Millionen Franken.
Marktanteile gewonnen
Das Versicherungsgeschäft der Visana-Gruppe habe sich insgesamt positiv entwickelt, hiess es. Die Kapitalanlagen hätten ein gutes Ergebnis eingebracht und die finanzielle Stabilität sei weiter gestärkt worden. Gleichzeitig habe Visana in der Grund- wie in den Zusatzversicherungen an Marktanteilen gewonnen.
Kundenseitig legte die Visana weiter zu. Über die Gruppe hinweg stieg die Zahl der Privatkundinnen und -kunden um 34'649 auf 922'149 Versicherte, wie es weiter hiess. Davon seien 737'459 Kunden der Grundversicherung (+41'459).
Die Visana will laut den Angaben die Prämien in einem Marktumfeld mit weiter steigenden Gesundheitskosten «wettbewerbsfähig und langfristig stabil» halten.
mk/ys
(AWP)