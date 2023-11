Brunner trete die neue Funktion per 1. März 2024 an und sei verantwortlich für die Bereiche Business Development, Product Management, Digital Business und Marketing, teilte Viseca am Montagabend weiter mit. Er kommt von der UBS, wo der Betriebsökonom laut Mitteilung während mehr als 20 Jahren in entsprechenden Funktionen tätig war, zuletzt im Rang eines Managing Directors.