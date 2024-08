Der Kartenbestand stieg derweil leicht an. Dieser lag um gut 1 Prozent bei 4,3 Millionen Zahlkarten. Beim Angebot habe Viseca neue Leistungen für Silber- und Gold-Kreditkarten lanciert, die digitale Kartenbeantragung erweitert und per Anfang Juli «Click to Pay» für alle Kredit- und Debitkarten eingeführt.