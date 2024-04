Die Fusion der beiden Zulieferer Vitesco und Schaeffler rückt näher. Die Aktionäre der Vitesco AG stimmten am Mittwoch dem Verschmelzungsvorhaben der beiden Unternehmen zu. Am Donnerstag sollen die Schaeffler-Aktionäre auf der Hauptversammlung der Schaeffler AG zustimmen. Da die stimmberechtigten Aktien der Schaeffler AG alle in den Händen der Eignerfamilie um Georg Friedrich Wilhelm Schaeffler und seiner Mutter Maria-Elisabeth Schaeffler liegen, gilt die Zustimmung als Formsache. Bei Vitesco hatte sich Schaeffler über sein Geflecht an Holding-Gesellschaften bereits im Vorfeld eine klare Mehrheit gesichert.