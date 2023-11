Das im MDax notierte Papier gehört in diesem Jahr mit einem Plus von über 70 Prozent zur Spitzengruppe im Index mittelgrosser börsennotierter Firmen. Das liegt auch am angekündigten Übernahmeangebot durch den fränkischen Autozulieferer - aber auch zuvor hatte Vitesco bei einem Kursniveau um die 75 Euro ordentlich zugelegt seit Jahresbeginn. Trotz höherer Investitionen habe der Konzern starke Barmittelzuflüsse erreicht, lobte Goldman-Sachs-Analyst George Galliers.