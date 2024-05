Die kombinierte Gruppe verfüge über 3900 Service-Stationen und eine Lagerkapazität von mehr als zwei Milliarden Liter über 28 afrikanische Märkte hinweg, teilte der Rohstoffhändler Vitol am Dienstag mit. Die Phembani Group bleibe als langjähriger strategischer Investor mit an Bord und mit 21 Prozent am südafrikanischen Geschäft beteiligt. Zudem werde ein 5 Prozent-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm aufgelegt.