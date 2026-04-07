Das Vorhaben steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. Im Rahmen dieses Prozesses werde eine umfassende Konsultation der Stakeholder durchgeführt, hiess es.
Mit dem Projekt will der Energie- und Rohstoffhändler Vitol über seine Recyclingeinheit WPU die Gesamtkapazität auf 100'000 Tonnen pro Jahr erhöhen. Die Anlage soll zu den grössten ihrer Art in Europa zählen und Plastik mittels Pyrolyse in Öl umwandeln, das als Rohstoff für neue Kunststoffe dient.
Hintergrund ist die steigende Nachfrage nach recycelten Materialien und strengere europäische Vorgaben zur Senkung der CO2-Emissionen, wie es hiess. Die Technologie wird bereits in Dänemark eingesetzt.
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(AWP)