Mit dem Projekt will der Energie- und Rohstoffhändler Vitol über seine Recyclingeinheit WPU die Gesamtkapazität auf 100'000 Tonnen pro Jahr erhöhen. Die Anlage soll zu den grössten ihrer Art in Europa zählen und Plastik mittels Pyrolyse in Öl umwandeln, das als Rohstoff für neue Kunststoffe dient.