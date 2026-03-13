Der bisherige CEO der Region Österreich und Schweiz, Jan Niclas Brandt, wechselt per Anfang April 2026 in den Ceconomy-Vorstand und übernimmt dort die neu geschaffene Funktion des Chief Customer Officer, wie es hiess.
Buonfiglio ist seit rund 15 Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen für Media Markt Saturn tätig. Zuletzt war er seit Januar 2023 Chief Operating Officer von Media World in Italien. Zuvor leitete er bereits die Schweizer Organisation als CEO und war unter anderem COO in den Niederlanden.
to/cg
(AWP)